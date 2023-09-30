За девять сезонов ледовое шоу Авербуха посмотрели 1,5 млн зрителей

30 сентября в Сочи завершился девятый сезон ледового шоу «Письма любви» Ильи Авербуха. За девять лет существования шоу его посмотрели около 1,5 млн человек.

«Наш летний ледовый сезон в Сочи завершился. Всего за девять лет шоу посетило около полутора миллиона человек. В этом году гала-шоу «Письма любви» посмотрели 50 тыс. зрителей. Мы очень счастливы, что зрители тепло приняли нашу программу, за что мы им безгранично благодарны! Гастроли прошли ярко и душевно», — цитирует Авербуха ТАСС.

Шоу проходило с 22 августа по 30 сентября в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи. В программе заключительного гала-шоу принимали участие олимпийские чемпионы разных лет. Особенно тепло зрители встречали выход на лёд в этом сезоне Романа Костомарова. «Его стойкость восхищает и вызывает глубокое уважение. Зал встречал фигуриста стоя. Присутствие Романа наполнило зрителей жизненной силой и энергией, которая так необходима нам», — отметил Илья Авербух.