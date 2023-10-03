Татьяна Тарасова станет гостем подкаста «Произвольная программа» на Первом канале

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова станет гостем Максима Транькова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале. Эфир состоится 4 октября в 00:00 по московскому времени.

Татьяна Анатольевна Тарасова – живой символ фигурного катания в России. Она поделится мыслями об уникальных программах российских фигуристов, о феномене Камилы Валиевой, о развитии фигурного катания в России, о недопуске отечественных спортсменов на международные турниры и о многом другом. Тренер расскажет, почему она прекратила работать с американской фигуристкой Сашей Коэн. Тарасова поразмышляет, почему Россия теряет лидерство в парных видах фигурного катания. А также легендарный тренер зазовёт любимого фигуриста и топ-5 прокатов за всю историю мирового фигурного катания.