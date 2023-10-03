Ирина Жук и Александр Свинин рассказали о сотрудничестве с Мишиной и Галлямовым

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Ирина Жук и бывший советский фигурист, а также действующий тренер Александр Свинин рассказали о сотрудничестве с парой — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

«‎Мы с ними сотрудничаем второй год, делаем произвольные программы. Тамара Николаевна Москвина нас приглашает, обсуждают постановщиков совместно с ребятами. Настя и Саша уже мастера своего дела. В этом году мы сделали программу еще в апреле. Обсудили, когда мы еще встретимся, как будем работать. И уехали.

А когда мы поехали отплясывать под свои восьмидесятые, Настя с Сашей тоже нас поддерживали. Они дали энергию нам и сами взяли от нас.

Они большие молодцы, катались очень здорово. Главное, что программа им идет и смотрится хорошо на льду.

Они вышли, показали программу, сделали элементы. Одно дело катать без них, другое — со всеми поддержками, выбросами. Но Настя с Сашей уже мастера, они выступали на Олимпиаде и выигрывали ее в команде»‎, — рассказали Жук и Свинин в интервью «‎Газете.ru»‎.