Ирина Жук высказалась о тренде на музыку 80-х в ритм-танце

Заслуженный тренер России Ирина Жук высказала мнение о теме 80-х в ритм-танце и оценила выступления фигуристов под музыку этой эпохи. По её словам, такой тренд отноит тренеров в молодость и определённо поднимает настроение.

«‎Нам очень нравится, это же наша молодость. Столько музыки разной. Когда стало известно, что будет такая тема, я месяцами в машине слушала разные песни, настроение поднималось сразу. Интересно, что ребята подхватили все это, им тоже понравилось, хотя в те годы они еще не родились.

Мы смотрели много записей, сами вспоминали, как раньше танцевали, пытались этот дух перенести на лед. У нас есть и Мадонна, и Boney M., и Funcytown от Lipps, и Сэм Браун, и ABBA. Мы долгое время не могли выбрать музыку, потому что есть множество разных композиций. Очень грамотное решение: вальс, танго, фокстрот уже были много раз, найти новую музыку сложно. Мне кажется, что и одиночники с парниками вдохновились. У Саши Самарина очень понравилась музыка и программа»‎, — сказал Жук в интервью «‎Газета.ru»‎.