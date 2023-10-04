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Косторная и Куница назвали фаворитов нового сезона в фигурном катании

Косторная и Куница назвали фаворитов нового сезона в фигурном катании
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Российские фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница, ставшие гостями третьего выпуска программы о фигурном катании «Прокат Show» на YouTube, поделились своими мыслями по поводу фаворитов нового сезона.

«У меня есть четыре фаворита – не в обиду другим. Те, кто мне нравится. Мне понравилась Лиза Туктамышева – это то, к чему мы особо не привыкли, это взрослый человек, осознанно катающий программу, через себя пропускающий. Мне понравилась Аделия Петросян. Соня Акатьева понравилась. Местами не очень, но в целом впечатление очень приятное. И мне понравилась Горбачёва. Короткая очень понравилась – и фишечки интересные, и динамично. А мне обычно мало что интересно смотреть», — сообщила Косторная в эфире шоу.

«Веронику бы добавил Жилину. Она повзрослела, выросла», — добавил в интервью Георгий Куница.

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