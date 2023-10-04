Леонова — о деле Валиевой: американцы продолжают капать всем на мозг

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова поделилась мнением о деле российской фигуристки Камилы Валиевой, обвиняемой в употреблении допинга. Как сообщила Леонова, в среде фигуристов вопрос о слушаниях Валиевой практически не обсуждается, но вице-чемпионка мира полностью поддерживает Валиеву, переживая за её психологическое состояние.

Говоря о самом процессе, Алёна Леонова считает основной причиной давление США. «Вся ситуация завязана исключительно на медалях. Из-за того, что американцы не могут их заполучить, они и продолжают капать всем на мозг и давить, прежде всего, на Камилу», — цитирует Леонову «Татар-Информ».

Рассуждая о спортивной составляющей, Леонова позитивно отозвалась о контрольных прокатах Камилы Валиевой, назвав её безоговорочным лидером сборной.