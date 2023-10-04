Леонова — о внутренних соревнованиях: конкуренции, как у нас, нет нигде в мире

Российская фигуристка и тренер Алёна Леонова накануне старта первого этапа Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 рассказала о своих впечатлениях от внутрироссийских соревнований и от отсутствия у фигуристов возможности выступать на международной арене. По мнению Леоновой, изоляция российского спорта не влияет на снижение интереса к фигурному катанию.

«Понятно, что без международных соревнований стало немного скучно. Хотя, если смотреть на то, какая у нас конкуренция, такого нигде в мире нет. Поэтому не зря зарубежные спортсмены смотрят наши соревнования. И если что-то говорить о популяризации нашего вида спорта, то, я уверена, с каждым годом она только растёт и растёт», — цитирует Леонову «Татар-Информ».

По мнению Леоновой, сезон без международных стартов в российском фигурном катании удался. «Всё равно все прекрасно знают, что российские соревнования – мирового масштаба. Поэтому они ничуть не уступают в организации международным первенствам», — добавила спортсменка в интервью.