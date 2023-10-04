Мария Талалайкина: катаюсь не особо для баллов. Представляю себя раковым больным

Российская фигуристка Мария Талалайкина высказалась о выступлении на Мемориале Панина-Коломенкина.

«Лично я катаюсь не особо для баллов, а просто хочу получать удовольствие. Это грубо прозвучит, но я представляю себя раковым больным, которому сказали: «Тебе осталось жить год-два, получи удовольствие от этого!» И я получаю удовольствие от спорта. Не знаю, что дальше будет. Так что стараюсь получать удовольствие от каждого старта, а судьи честно ставят баллы. Если я упала, они мне поставят минус, если я не докрутила один оборот — третий уровень. Всё честно.

Я сначала думала, что не буду тренером, что мне это не надо. А потом потренировала — подкатки — и в принципе понравилось. Не то чтобы нравится получать деньги за один час, но с детьми контактировать. Мне не нравится, когда дети невоспитанные. Нравится, когда я ставлю задание, вижу, что ребёнку нравится и он хочет выполнить эту цель. И я ему помогаю. А бывают плаксивые дети, у которых не получается и которые не хотят. Я предлагаю что-то другое поделать, а он всё равно не хочет работать, и я не знаю, что ответить. Сложно.

Гран-при России в планах есть, мне сказали, что я еду в Уфу на следующей неделе. Программу изначально поставили другую, сиртаки, но на местных прокатах поняли, что это лажа полная. Не подходит по моему росту сиртаки, и я предложила новую музыку. Никому не понравилось, и я сама её поставила, одна девочка мне помогла. Произвольная — Time to say Goodbye, опера. Но так случайно получилось! Я правда каждый раз катаю её как в последний раз, чувство — отдать себя льду. Мне нравится», — передаёт слова Талалайкиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.