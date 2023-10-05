Траньков и Тарасова назвали топ-5 программ в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова и двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков в эфире подкаста «Произвольная программа» на Первом канале составили топ-5 программ в истории фигурного катания.

Траньков: Номер один – «Лунная соната» Кати Гордеевой и Серёжи Гринькова.

Тарасова: Да.

Траньков: Шнитке – короткая программа Ягудина.

Тарасова: Прекрасно, спасибо.

Траньков: Третье место – Филипп Канделоро, «Мушкетёр».

Тарасова: Да. Все были влюблены в него, в эту программу.

Траньков: В танцах это Усова/Жулин, «Опавшие листья». Мне кажется, это программа не того времени. Они не попали во время. Примерно пять лет назад это было бы актуально.

Тарасова: Они очень хорошо катались. Не знаю, было ли это опережение… но стиль был.

Траньков: А у женщин назову «Болеро» Каролины Костнер.

Тарасова: Торвилл/Дин – «Болеро»! Это запомнилось на всю жизнь всем. «Болеро» Костнер – не могу это сказать. Какой женский прокат? У Саши Коэн прекрасные прокаты были, это такой человеческий талант!