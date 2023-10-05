Тарасова: массажиста нужно было заслужить, до этого я массировала всех своих спортсменов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о том, что до определённого момента выполняла для своих подопечных и функции массажиста.

«Была мамой для спортсменов, бабушкой, вместе всё. Делала всё что надо для того, чтобы шёл процесс. Надо ноги гладить – буду гладить. Надо час – буду час. Надо научиться массировать как следует, когда массажиста нет – научусь. Потому что массажиста нужно было заслужить к себе в группу. Я его заслужила, но это было потом, а мне нужно было до этого. Я массировала всех своих. А куда деваться? Денег нет, чтобы кого-то просить. Кого-то – это и не годится, ты ведь знаешь, что нужно отмассировать. Ты дурак что ли, чтобы не научиться, не знать, что нужно для своих?» — сказала Тарасова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.