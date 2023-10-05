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Жулин: когда весь этот маразм пройдёт, всё равно придёт к тому, что русские вернутся

Жулин: когда весь этот маразм пройдёт, всё равно придёт к тому, что русские вернутся
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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался по поводу возможного возвращения российских спорстменов на международные соревнования.

«Будет ли сигналом для других спортивных европейских федераций, что УЕФА решила допустить юношеские сборные России по футболу к соревнованиям? Хоть какая-то сподвижка. Хотя я слышал, что уже чуть ли не 50 стран хотят бойкотировать то, где будут участвовать русские молодые спортсмены. Это плохо.

Когда весь этот маразм пройдёт, всё равно придёт к тому, что русские вернутся. Без нас плохо. Причём тут вообще дети своих родителей, если так говорить? Они не должны за это отвечать. Я бы вообще не политизировал и вернулся к истории спорта на планете. Спортсменов нельзя было трогать. Идёт политическая история, СВО или вoйна. Но спортсмены — это другая категория людей. Раньше олимпийское движение — это была идеальная история, когда даже вoйны прекращались. Это было круто! Сейчас Томас Бах подстроился под властьимущих людей, и нас ото всюду повыгоняли. Это ужасно», — приводит слова Жулина Legalbet.

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