Козловский объяснил, почему Бойковой нравится работать в группе Тутберидзе

Двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о том, как им работается в группе Этери Тутберидзе, куда фигуристы перешли в межсезонье.

Козловский: Работать в Москве у Этери Георгиевны классно. Саше, наверное, особенно приятно, потому что она находится в окружении красивых мужчин…

Бойкова: А Этери Георгиевна, Ксения Владимировна?

Козловский: Ну, практически. Мне кажется, количество мужчин преобладает, и Сашу это не может не радовать. Нам очень нравится работа — плодотворная, продуктивная, большое количество специалистов, и это не переизбыток, а каждый занимается своим делом, каждый даёт что-то своё, мы стараемся получать и брать максимум от того, что у нас есть.

Бойкова: Готовили произвольную программу очень долго, это плод совместного творчество. Поставили её с Анжеликой Крыловой и Николаем Морошкиным — конечно, доводили до ума уже в новой группе, и это нормальная практика, когда программа меняется по ходу её накатываем. Анжелика Алексеевна подошла ко мне после прокатов и сказала, что ей очень нравится, как мы усовершенствовали эту программу. А в этом принимали участие все — и Максим Леонидович [Траньков], и Алексей Тихонов, и Даниил Маркович [Глейхенгауз], и Этери Георгиевна, конечно.

Козловский: Основными нашими тренерами являются Максим Траньков, Павел Слюсаренко и Алексей Тихонов. Это основные специалисты, с которыми мы работаем большую часть времени. В остальном мы получаем наставления от других специалистов в процессе работы. Но основные наши тренеры — вот это трио.