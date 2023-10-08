Леонова: согласна с Тарасовой — главной конкуренткой Валиевой будет Петросян

Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, серебряный призёр чемпионата мира (2012) и бронзовый призёр финала Гран-при (2011) Алёна Леонова согласилась с мнением заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой о том, кто будет главной конкуренткой Камилы Валиевой в сезоне-2023/2024.

«Я считаю, что Валиева выделяется на фоне остальных спортсменок. Тарасова сказала, что Валиева — лучшая и её главной конкуренткой будет Петросян? Согласна с этим мнением, но хочу заметить, что я и ранее так считала. Аделия же выделяется среди молодых фигуристок», — приводит слова Леоновой издание «РБ Спорт».

Напомним, ранее Тарасова заявила, что Аделия Петросян может составить Камиле Валиевой конкуренцию вследствие своих сложных программ в этом сезоне.