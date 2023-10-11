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Боброва — о новой произвольной Малинина: поработали над всем, за что его пинали

Боброва — о новой произвольной Малинина: поработали над всем, за что его пинали
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Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва прокомментировала новую произвольную программу фигуриста Ильи Малинина.

«Мне понравилась произвольная, там видно, что они поработали над всем, за что его пинали: шесть четверных, четыре с половиной — класс! Но где там программа? То что длинные ноги, не очень мягкие колени, руки не самые пластичные. А сейчас они сделали такую программу, что превращают это в плюс. То есть у него тоже есть какие-то эти вещи квадратненькие, но они в программе поставлены специально, и это смотрится гармонично. Мне понравилась произвольная Малинина», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

В сентябре нынешнего года Малинин выиграл турнир серии «челленджер» Autumn Classic International.

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