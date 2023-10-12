«На стиле. На моде». Роман Костомаров опубликовал фото с дочерью

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал новое фото с 12-летней дочерью Анастасией. Спортсмен с дочкой располагаются на заднем сидении автомобиля. На правой руке Романа бионический протез, которым он ранее писал слово «Мама».

«На стиле. На моде», — подписал снимок Костомаров.

Фото: Личный архив Романа Костомарова

Из-за последствий тяжёлой пневмонии у Костомарова развился некроз периферических сосудов, из-за чего он лишился стоп и кистей рук. Роман около полугода провёл в больнице, длительное время находился в состоянии медикаментозной комы. Получив протезы для ног, спортсмен выписался и проходит реабилитацию. Костомаров даже принимает участие в ледовом шоу, но пока выходит на лёд в кроссовках. Не так давно при помощи пробного протеза руки фигурист написал слово «мама» и нарисовал сердце.