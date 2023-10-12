Фигуристка Сафонова ответила, равняется ли на Туктамышеву по части изучения четверных

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова рассказала, мотивирует ли её в изучении четверных тулупов тот факт, что их на тренировках исполняла Елизавета Туктамышева.

«Наверное, нет. Сейчас все стараются учить четверные, и я думала – у меня есть хорошая техника на тройных, хороший толчок, почему бы не попробовать? Получится – хорошо, не получится – ничего страшного», — сказала Сафонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Сафонова является четырёхкратной чемпионкой Беларуси (с сезона-2019/2020 по сезон-2022/2023). На международной арене 20-летняя фигуристка брала золотые медали в челленджерах — Мемориале Дениса Тена (2021/2022) и Volvo Open Cup (2019/2020), а также дважды выиграла Ice Star (2020/2021, 2021/2022).

Туктамышева выиграла золотую медаль чемпионата мира (Шанхай-2015).