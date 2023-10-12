«Врачи запретили мне тренироваться». Фигурист Рухин – о почти полном пропуске сезона

Бронзовый призёр Первенства России 2021 года среди юниоров, призёр этапов юниорской серии Гран-при, фигурист Егор Рухин объяснил, по каким причинам пропустил сезон-2022/2023.

Ранее Рухин тренировался в группе Этери Тутберидзе, в академии «Ангелы Плющенко» и в ЦСКА у Марины Селицкой. С нового сезона он занимается в группе Алексея Василевского и Юлии Лавренчук.

«У меня были проблемы при подготовке к прошлому сезону, я заболел ковидом. Не мог восстановиться, хотел попытаться зацепить сезон, но откатался на Гран-при и понял, что не смогу, потому что не долечился, врачи запретили мне тренироваться. Какой-то период я не катался. Уже после чемпионата России вышел на лёд, начал потихоньку вкатываться, готовиться, «раздыхивать» лёгкие, потому что это было не очень просто. Сейчас начинаю всё заново», — сказал Рухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Полностью интервью с Егором Рухиным можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 13 октября, в 8:00 мск.