Эван Бэйтс высказался о допинг-деле Камилы Валиевой

Американский фигурист Эван Бэйтс, выступавший в танцевальном дуэте с Мэдисон Чок в командном турнире Олимпийских игр-2022, прокомментировал ситуацию с допинг-делом Камилы Валиевой, которая заняла первое место на тех соревнованиях в составе сборной России. Медали за тот турнир до сих пор не вручены. В случае дисквалификации российской команды или Валиевой золотые награды должна получить сборная США.

«После Игр в Пекине прошло уже сколько, 20 месяцев? Когда ты растёшь с мечтой о завоевании олимпийской медали, то не так это себе представляешь. Ситуация разочаровывает.

Мы единственные из той команды, кто всё ещё соревнуется. Моменты в карьере спортсмена-олимпийца мимолётны, поэтому такая задержка с нашим награждением и признанием наших олимпийских достижений невероятно расстраивает.

Мы мечтали подняться на подиум и получить олимпийскую награду. Трудно уходить, зная, что, несмотря на преодоление самой сложной части пути, у нас так и не было того самого олимпийского момента.

Вы можете посмотреть множество нарезок с Майклом Фелпсом или кем-либо еще – вероятно, там этот эмоциональный момент будет присутствовать», – приводит Reuters слова Бейтса.

Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжатся 9 ноября.