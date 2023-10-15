Аделия Петросян: такая победа не устраивает, так что отмечать не буду

16-летняя российская фигуристка, воспитанница Этери Тутберидзе Аделия Петросян ответила, будет ли она праздновать свою победу на первом этапе Гран-при России в текущем сезоне, завершившемся в Уфе.

«Меня не устраивает мой прокат. Буду работать над своими элементами — и в плане эмоций тоже буду работать.

На разминке всё было вроде нормально, но, видимо, я за эти полчаса перегорела уже и немного подустала. Буду над этим тоже работать, над своей подготовкой между разминкой и вступлением.

Буду ли отмечать? Такая победа не устаивает, так что нет, не буду», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, сегодня, 15 октября, Аделия Петросян выиграла этап Гран-при в Уфе. Она набрала 234,74 балла, несмотря на два падения по ходу произвольной программы.