Худайбердиева и Базин прокомментировали свой произвольный танец на Гран-при в Уфе

Российские танцоры на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин прокомментировали свой прокат произвольного танца на первом этапе Гран-при России в Уфе. Спортсмены стали победителями соревнований, набрав по сумме двух программ 202,40 баллов.

Елизавета Худайбердиева поделилась: «Удовлетворение есть, мы довольны. Единственное, самой собой я была больше довольна вчера, нежели сегодня. Связываю это с тем, что очень непривычно катать вечером. Сидела и было странное чувство — я не волновалась. Я выходила, и как будто такая тишина в голове. Никаких мыслей, никакого мандража нет. Думаю — это странно, сейчас что-то случится. Связано с тем, что не привыкла так выступать. Поэтому получилось не так эмоционально, как было на тренировках вне соревновательного формата. Но, несмотря ни на что, всё равно чистый прокат — хороший, лучше, чем было. Поэтому удовлетворение есть, довольны».

«Не всё гладко по технике. Технически надо работать над программой. Всё проанализируем», — добавил Егор Базин. Слова спортсменов передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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