Худайбердиева/Базин — о ритм-танце: хотели попробовать более сочный стиль, блюзовый

Российские танцоры на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин рассказали, почему выбрали для своего ритм-танца композиции «Stop» Сэм Браун и «Kiss» Тома Джонса.

«Стилистика танца поменялась, мы больше выбрали такой джаз-блюз из 80-х, надо придерживаться стиля 80-х в ритм-танце. Не хотели брать диско, которое катали два года назад, хотя с радостью бы откатали под все известные композиции. Но не хотели повторяться, хотели попробовать более сочный стиль, раскрытый, блюзовый. Наверное, уже близки к тому, чтобы это показать, но ещё надо поработать, и тогда покажем мастерское катание, к которому стремимся. Работали много на льду с хореографом, сами ходили в зал, смотрели какие-то танцы, видео танцев», — поделился Базин.

Худайбердиева добавила: «В целом, какая-то пластика или в принципе какой-то характерный для нас с Егором стиль движений — всё равно какая-то база, которая была заложена и раньше, когда мы катались в группе Самохина. Тогда мы много занимались бальными танцами, и такая пластика уже есть, мы её развиваем технически с нашими хореографами и тренерами». Слова спортсменов передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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