Худайбердиева/Базин: Жулин может одним движением объяснить, как надо станцевать весь танец

Российские танцоры на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин рассказали о взаимоотношениях со своим тренером Александром Жулиным.

Базин: Александр Вячеславович может одним движением объяснить, как надо станцевать весь танец.

Худайбердиева: Или одной фразой передать, донести, что мы должны чувствовать в танце.

Базин: И нам нужно воплотить эти чувства. Иногда этого слова достаточно. Мы перешли к Александру Вячеславовичу, чтобы попробовать новое, попробовать раскрыться по-новому. Да, атмосфера в команде и подход помогают получить новые эмоции, увидеть чёткий путь, что нужно делать дальше.

Худайбердиева: Чувствуем ли себя спокойнее и увереннее? Я — да. Егор, мне кажется, тоже — он раскрылся, стал спокойнее, увереннее в себе и своих силах. К контрольным прокатам мы тоже относимся как к соревнованиям, и уже второй турнир он ведёт себя кардинально по-другому.

Базин: Мы повзрослели и продолжаем взрослеть.

Напомним, сегодня, 15 октября, Худайбердиева и Базин стали победителями первого этапа Гран-при России, проходившего в Уфе.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.