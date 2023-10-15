«Скорее я пыталась схватить кислород». Худайбердиева — о пении во время проката

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева ответила на вопрос журналистов о том, пела ли она во время проката на первом этапе Гран-при России в Уфе.

«Пела про себя во время проката? Да это скорее кислород я пыталась схватить. Музыка такая. Я, честно, не помню — не задумывалась об этом. Вообще наверное не очень хорошо петь во время проката, это такое себе. Так лучше не делать», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Елизавета Худайбердиева выступает в танцах на льду в дуэте с Егором Базиным. Сегодня, 15 октября, фигуристы выиграли этап Гран-при России в Уфе, обойдя занявших второе место Ирину Хавронину и Дэвида Нарижного более чем на пять баллов.

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