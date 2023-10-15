«Савосина можно сравнить с фениксом». Тренер Гончаренко — об этапе Гран-при в Уфе

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась мнением о выступлениях фигуристов Евгения Семененко и Романа Савосина на этапе Гран-при России в Уфе.

Напомним, Евгений Семененко стал победителем турнира, а Роман Савосин занял в Уфе второе место.

«Впечатления от этапа очень хорошие. Мы долго ждали, когда начнётся сезон. Мне очень понравились программы Жени Семененко, особенно короткая. У него очень сложные образы, которые он интересно преподносит, и прыжки. Он очень харизматичный спортсмен. Абсолютно заслуженно победил на первом этапе, хочется пожелать ему успехов в дальнейшем.

Романа Савосина можно сравнить с фениксом. Видно, что он в очень хорошей форме, и у него большое желание бороться. Мне он очень понравился. Это яркий пример спортсмена, который остаётся преданным своему наставнику Алексею Четверухину и проходит с ним взлёты и падения. Рома показал, что он прибавил в катании, технике прыжков и выразительности. Я думаю, что второе место вслед за чемпионом России — это хороший результат и заявка на то, что в этом сезоне он будет бороться за самые высокие места», — приводит слова Гончаренко ТАСС.