Авербух — о Семененко: с таким прокатом можно выигрывать ЧЕ и входить в мировой топ-5

Российский хореограф Илья Авербух поделился мнением о выступлении фигуриста Евгения Семененко на первом в текущем сезоне этапе Гран-при России в Уфе. На турнире спортсмен завоевал золотую медаль.

«Ребята показали хорошие выступления. Удалось посмотреть прокат Жени Семененко. Рад за Алексея Николаевича Мишина, который по‑прежнему остается в топе наших выдающихся тренеров. В исполнении Жени был прекрасный четверной риттбергер, что не может не радовать. И вообще он исполнил четыре четверных прыжка. Думаю, это просто топ‑уровень для Европы. С таким прокатом можно выигрывать чемпионат Европы и входить в мировую пятерку фигуристов. Семененко порадовал. Немного грустно, что во время произвольной программы мужчин я видел небольшой заполненный зал. Конечно, хотелось бы, чтобы зрители активно поддерживали наших ребят и на следующих этапах было как можно больше болельщиков», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».