Елизавета Туктамышева — о новом фото: и не скажешь, что до 3 ночи смотрела «Атаку титанов»

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях свежий лифтолук.

«Даже и не скажешь, что до трёх ночи смотрела «Атаку титанов» (аниме-сериал по манге, написанной и иллюстрированной Хадзимэ Исаямой. – Прим. «Чемпионата») вчера», — подписала фото Туктамышева.

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Ранее стало известно, что Туктамышева примет участие в шоу-программе церемонии открытия второго этапа Гран-при России по фигурному катанию в Омске.

26-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). На чемпионате России 2023 года, который проходил в Красноярске, Туктамышева завоевала бронзовую медаль. Победительницей соревнований стала 16-летняя Софья Акатьева, серебряным призёром турнира стала чемпионка Европы Камила Валиева.