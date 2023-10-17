Фигуристка Акопова: тяжело без международных соревнований, но мы пытаемся справляться

Российская фигуристка Карина Акопова рассказала, что мотивирует её продолжать тренироваться в отсутствии международных соревнований.

«Конечно, тяжело без международных соревнований, но мы пытаемся как-то справляться, тем более, наша федерация создает хорошие условия для этого. У нас хорошие призовые, множество интересных соревнований, которых даже за границей нет. В прошлом году было, конечно, тяжеловато, еще и травма наложилась. А в этом году мы уже привыкли. Уже предвкушаем и этапы Гран-при, и чемпионат России», — сказала Акопова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Пара Карины Акоповой и Никиты Рахманиной представила произвольный прокат в рамках второго этапа Гран-при России 2022/2023, допустив несколько падений партнерши. По итогам турнира фигуристы не смогли удержаться в тройке лидеров и стали четвертыми.