Фигуристы Акопова и Рахманин рассказали о дружбе в парном катании

Российская фигуристка Карина Акопова рассказала за кого болеет на международных соревнованиях.

«На международной арене это Дарья Данилова и Михаил Циба, Мария Павлова и Алексей Святченко. Еще я очень переживала за Карину Сафину в прошлом сезоне. На российских соревнованиях я болела за Наталью Хабибуллину/Илью Княжука, за Ясмину Кадырову/Валерия Колесова и, естественно, за Женю Тарасову с Вовой Морозовым.

То есть дружба между фигуристами из одного вида возможна? Это еще зависит от человека. С Наташей и Ясей мы можем быть соперницами на льду, но в жизни мы хорошо общаемся. Так сошлось, что мы умеем разделять спорт и дружбу», — сказала Акопова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Много российских фигуристов сменили спортивное гражданство для участия в международных соревнованиях. На Чемпионате мира 2023 года Карина Сафина и Лука Берулава (Грузия) заняли 19-е место, Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) – 7 место, Дарья Данилова/Мишель Циба (Нидерланды) – 13 место.