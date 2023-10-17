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Энберт — о возвращении Савосина: для меня его выступление стало откровением

Энберт — о возвращении Савосина: для меня его выступление стало откровением
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командном турнире Александр Энберт поделился своим мнением о прошедшем в Уфе первом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Особое внимание фигурист уделил мужским одиночным соревнованиям, в которых второе место занял пропустивший прошлый сезон Роман Савосин.

«Интересные программы, классный подбор образов! В прошлом сезоне мы не видели Романа, так что для меня его выступление в Уфе стало откровением. За прошедший год он качественно прибавил в катании и в передаче образов», — цитирует Энберта официальный сайт Олимпийского комитета России.

Напомним, первый этап Гран-при России у мужчин выиграл Евгений Семененко из Санкт-Петербурга, на третьем месте ещё один петербуржец — Андрей Мозалёв.

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