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Александр Энберт — о Петросян: она постоянно идёт по пути усложнения

Александр Энберт — о Петросян: она постоянно идёт по пути усложнения
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Александр Энберт поделился впечатлениями о первом этапе Гран-при России по фигурному катанию, состоявшемся в Уфе.

Спортсмен прокомментировал результаты одиночных соревнований у женщин, где победу одержала Аделия Петросян, опередившая ближайшую преследовательницу на 24 балла даже с учётом падений.

«Падать в любом случае не стоит, если хочешь побеждать. А Петросян, несомненно, думает только о самых высоких местах и на Гран-при, и на чемпионате России. Конечно, у Аделии был сумасшедший запас перед конкурентками. При чистом прокате с тройными прыжками она всё равно была бы первой. Спортсменка, однако, постоянно идёт по пути усложнения, а четверные прыжки — это дополнительные риски», — цитирует Энберта официальный сайт Олимпийского комитета России.

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