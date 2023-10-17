Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Радионова — о судействе выступления Петросян: не думаю, что это какой-то заговор

Радионова — о судействе выступления Петросян: не думаю, что это какой-то заговор
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова поделилась мнением о судейских оценках выступления фигуристки Аделии Петросян на первом этапе Гран-при России в Уфе.

«Я не думаю, что это какой-то заговор. Она даже с несколькими срывами выиграла с большим отрывом. А так я думаю, что просто очаровала судей своим катанием, что они просто забыли, что нужно ставить. Она же действительно классно катается», — сказала Радионова в интервью YouTube-каналу Okko.

Напомним, Петросян с отрывом больше 10 баллов от ближайших соперниц была лидером соревнований по итогам короткой программы. В произвольной программе она также стала лучшей, получив от судей 150,36 балла. При этом Петросян дважды упала в ПП (с 4F и 4Т), а также допустила степ-аут на каскаде 4Т+2А.

Материалы по теме
Так ли компетентны судьи в фигурке? Они дважды ошиблись с Петросян на Гран-при в Уфе
Так ли компетентны судьи в фигурке? Они дважды ошиблись с Петросян на Гран-при в Уфе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android