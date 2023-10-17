Радионова — о судействе выступления Петросян: не думаю, что это какой-то заговор

Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова поделилась мнением о судейских оценках выступления фигуристки Аделии Петросян на первом этапе Гран-при России в Уфе.

«Я не думаю, что это какой-то заговор. Она даже с несколькими срывами выиграла с большим отрывом. А так я думаю, что просто очаровала судей своим катанием, что они просто забыли, что нужно ставить. Она же действительно классно катается», — сказала Радионова в интервью YouTube-каналу Okko.

Напомним, Петросян с отрывом больше 10 баллов от ближайших соперниц была лидером соревнований по итогам короткой программы. В произвольной программе она также стала лучшей, получив от судей 150,36 балла. При этом Петросян дважды упала в ПП (с 4F и 4Т), а также допустила степ-аут на каскаде 4Т+2А.