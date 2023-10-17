Андрей Журанков: Гран-при в Уфе – скукотища. Этап, урезанный в три вида – это минус

Спортивный комментатор Андрей Журанков высказался о первом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который прошёл на минувшей неделе Уфе.

Соревнования были проведены только в трёх видах программы, спортивные пары в Уфе не выступали.

«Этап – скукотища, если бы не отдельные личности. Это Маргарита Базылюк и Роман Савосин, который сделал интригу у мужчин. Мне кажется, что тенденция этого сезона – как в российском фигурном катании, так и в мировом – то, что мужское одиночное катание будет самым интригующим и самым жёстким по конкуренции и борьбе.

Для меня взрослый этап, урезанный в три вида – это уже минус. Это говорит о том, что российское фигурное катание – для меня лично – не выдерживает такого формата и такого режима. Я считаю, нужно было менять формат серии Гран-при: делать пять этапов до Нового года три после, и людей загонять не на два этапа а на четыре, а может, и на пять – всё зависит от того, как распределить. Тогда это были бы интересные конкурентные соревнования почти каждую неделю. А так у нас получается два этапа без пар и два этапа без танцев», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».