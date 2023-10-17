Андрей Журанков высказался о суде по делу Камилы Валиевой

Спортивный комментатор Андрей Журанков высказался о слушаниях допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Слушания должны были завершиться ещё в сентябре, однако арбитрам потребовалось время для рассмотрения новых доказательств, и новое заседание было назначено на 9-10 ноября. Напомним, что от решения CAS будет зависеть распределение наград командного турнира Олимпийских игр – 2022, который убедительно выиграла сборная России.

«То, что скажет суд, не будет иметь никакого отношения к правде, которая на самом деле была», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

Допинг-пробу, результат которой оказался положительным, Валиева сдала 25 декабря 2021 года на чемпионате России, а о результатах тестирования стало известно, только 8 февраля перед награждением призёров командного турнира на Играх-2022 в Пекине.