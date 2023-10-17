Журанков — о судействе Петросян на Гран-при: степ-аут — серьёзная ошибка. Карается жёстко

Спортивный комментатор Андрей Журанков и олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказались о завышенных оценках победительницы первого этапа Гран-при России по фигурному катанию Аделии Петросян.

У ученицы Этери Тутберидзе не было конкурентов в борьбе за золото в Уфе, но даже при этом за прыжки с ошибками и падениями Аделии дали солидные надбавки и поставили в итоге высокие компоненты.

«Она делает четверной тулуп с двойным акселем и после двойного акселя приземляется, её вываливает из круга, она приземляется на внутреннее ребро, и сразу, естественно, никакого выезда быть не может. Она встала на внутреннее ребро и делает степ-аут. Степ-аут карается жёстко. Минус три, минус четыре может поставить судья за степ-аут. Если рукой слегка коснуться, ты получишь меньший минус, нежели за степ-аут. При степ-ауте считается, что выезда нет. И тут она делает степ-аут на акселе, и мы видим оценки: минус один, ноль и один судья — плюс три», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

«Только третий судья совершенно правильно оценил всё: и вторую оценку, и минус три за степ-аут, и за падения — минус пять, минус пять. Остальное поставил плюс три, плюс четыре, плюс пять — то, что он мог поставить», — добавила Боброва.