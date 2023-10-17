Артём Ковалёв пропустит сезон-2023/2024, фигурист сломал ногу

20-летний российский фигурист Артём Ковалёв сообщил, что пропустит сезон-2023/2024 из-за восстановления после перелома ноги, полученного на тренировке.

«Ребята, всем добрый вечер! Хочу сообщить вам не очень приятную новость, к сожалению, этот сезон я пропускаю из-за травмы. Упал с четверного тулупа и сломал ногу, 12 октября был прооперирован и сейчас лежу дома, восстанавливаюсь. В любом случае я всегда на связи. Не унываем, восстанавливаемся и входим в следующий сезон с новыми силами, всех обнял!!!» — написал Ковалёв в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Артёма Ковалёва.

Ковалёв, тренирующийся под руководством Александра Волкова, на чемпионате России – 2023 занял пятое место. Год назад был призёром одного из этапов Гран-при России, а на втором также занял пятое место.