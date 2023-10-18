Елизавета Туктамышева: для короткой программы планировали адаптировать «Кумпарситу»

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 Елизавета Туктамышева рассказала о работе над программами нового сезона.

Туктамышева сохранила прошлогоднюю произвольную программу, а вот в короткой изначально планировалось танго – переделанный для соревнований показательный номер Елизаветы.

«Для короткой программы изначально планировали адаптировать «Кумпарситу». Так бывает с показательными номерами. Потом нашли музыку, и появилось «Небо». Менять эту программу совершенно точно не будем. Она очень удачная и соответствует моему настроению. В произвольную, возможно, внесем ¬какие-то изменения, но саму программу менять не планируем. Она мне тоже очень нравится», — приводит слова Туктамышевой «МК в Питере».