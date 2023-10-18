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«Мы всегда на одной волне». Туктамышева — о работе с Авербухом

«Мы всегда на одной волне». Туктамышева — о работе с Авербухом
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Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 Елизавета Туктамышева рассказала, с кем из хореографов ей больше всего нравится работать во время постановки программ.

«Время работы над программой не зависит от возраста и опыта. Важно, насколько хороший контакт фигуриста и постановщика. Если мы чувствуем и понимаем друг друга, все происходит достаточно быстро.

С кем из постановщиков у меня было стопроцентное попадание в работе? Очень легко работать с Ильей Авербухом. Мы всегда на одной волне и быстро находим нужные решения. Хотя и с остальными постановщиками проблем, как правило, не возникает. Очень интересно было работать с венгерским постановщиком Адамом Соля», — приводит слова Туктамышевой «МК в Питере».

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