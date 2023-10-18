Елизавета Туктамышева высказалась о системе подготовки фигуристок в России

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 Елизавета Туктамышева высказалась о неизбежности появления в России новых фигуристок, исполняющих элементы ультра-си в 12 лет.

«Мне кажется, всё будет так, как сейчас. По крайней мере, в России будут появляться девочки, демонстрирующие четверные прыжки в раннем возрасте. Хотя нужно выстраивать систему подготовки так, чтобы они не исчезали в 16–17, а учили в этом возрасте многооборотные прыжки.

Можно ли сохранить сложнейший контент к 17 годам, если освоить его в 12–13? Можно. Ведь и я выучила тройной аксель очень рано. Просто потом был перерыв, когда я его не делала. Нужно просто очень грамотно следить за тем, чтобы не перегружать растущий организм девочек, беречь колени и спины», — приводит слова Туктамышевой «МК в Питере».