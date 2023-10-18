Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова — о возвращении Трусовой к Тутберидзе до ОИ: другой тренер не видит способности

Тарасова — о возвращении Трусовой к Тутберидзе до ОИ: другой тренер не видит способности
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возвращении российской фигуристки Александры Трусовой к тренеру Этери Тутберидзе перед Олимпийскими играми, а также поделилась мнением о работе наставника Евгения Плющенко.

«У Трусовой есть, конечно, колоссальный прыжок и координацией она обладает прекрасной. Но у Тутберидзе её научили прыгать, бежать. Не она сама, не папа её научил. Почему другой тренер не реализует её способности? Не умеет. Не видит, что это её способности.

Что касается работы Плющенко, он работает хорошо. Была у него на тренировках, интересовалась», — сказала Тарасова в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Александра Трусова покидала группу Этери Тутберидзе и работала с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, однако весной 2021 года фигуристка прекратила сотрудничество с тренером и вернулась к Тутберидзе.

Материалы по теме
«Она очень сильная, мне кажется, на меня похожа». Тарасова — о Тутберидзе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android