Тарасова — о возвращении Трусовой к Тутберидзе до ОИ: другой тренер не видит способности

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возвращении российской фигуристки Александры Трусовой к тренеру Этери Тутберидзе перед Олимпийскими играми, а также поделилась мнением о работе наставника Евгения Плющенко.

«У Трусовой есть, конечно, колоссальный прыжок и координацией она обладает прекрасной. Но у Тутберидзе её научили прыгать, бежать. Не она сама, не папа её научил. Почему другой тренер не реализует её способности? Не умеет. Не видит, что это её способности.

Что касается работы Плющенко, он работает хорошо. Была у него на тренировках, интересовалась», — сказала Тарасова в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Александра Трусова покидала группу Этери Тутберидзе и работала с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, однако весной 2021 года фигуристка прекратила сотрудничество с тренером и вернулась к Тутберидзе.