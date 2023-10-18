Елена Радионова: ещё в начале сезона в программах Туктамышевой была заметна грусть

Российская фигуристка и хореограф Елена Радионова прокомментировала новость о том, что Елизавета Туктамышева пропустит сезон-2023/2024.

«Трудно предположить, что могло повлиять на решение Елизаветы Туктамышевой пропустить сезон. Но ещё в начале сезона в её программах была заметна грусть и лирика. Жалко, что Елизавета приостанавливает выступления. Надеюсь, что она найдёт в себе силы в следующем сезоне. Может быть, соскучится по своему любимому делу.

Жалко, когда такие фигуристки приостанавливают карьеру, потому что мы уже к ней настолько привыкли. Зрителям будет не хватать Елизаветы. Но есть случаи, когда фигуристки всё-таки возвращаются. Всё будет зависеть о неё», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.