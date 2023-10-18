Куница: мне приходится постоянно подстраиваться под Косторную в хореографии

Российский фигурист Георгий Куница рассказал о сложностях в работе с партнёршей Алёной Косторной. Спортсмен подчеркнул, что Косторная нетерпелива на тренировках и ему приходится подстраиваться под фигуристку в хореографии.

«С ней вообще непросто в том плане, что она хочет всего и сразу, притом идеального качества. В плане прямого соответствия сложнее всего подстраиваться хореографически. У Алёны от природы очень развито чувство правильного движения. Что бы она ни делала, получается красиво и органично. То есть хореографу, который с ней работает, вообще не приходится говорить, где и в какой момент должна быть та или иная рука.

Мне как партнёру приходится постоянно подстраиваться, чтобы все движения и жесты получались на льду параллельными. Это сложно хотя бы в силу того, что у меня мужское телосложение, другая пластика», — приводит слова Куницы «RT на русском».

Напомним, Косторная, ранее выступавшая в женском одиночном катании, перешла в парное в начале текущего года. Летом российская фигуристка вышла замуж за своего партнёра Куницу.