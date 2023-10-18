Куница: у Косторной амбиции. Она хочет добиться максимального результата как можно быстрее

Российский фигурист Георгий Куница рассказал о разнице между катанием в паре с Алёной Косторной в ледовых шоу и в профессиональных соревнованиях, а также отметил амбициозность своей партнёрши.

«Партнёр в шоу и спорте — это схожие ощущения? Совершенно разные. Когда мы с Алёной катались в шоу, никто не оценивал, какого уровня сложности тот или иной элемент, какого качества. После того как стали работать с прицелом на спорт, очень быстро поняли, что всё наше предыдущее катание в паре — это детский сад, не более. Здесь у партнёра совершенно другая ответственность.

Плюс — у Алёны определённые амбиции. Она — чемпионка Европы, соответственно, никогда не согласилась бы кататься просто так, не предъявляя требований к максимальному результату. Понятно, что ей хочется добиться этого как можно быстрее», — приводит слова Куницы «RT на русском».

Напомним, Косторная является чемпионкой Европы 2020 года в женском одиночном катании. В начале текущего года фигуристка решила перейти в парное катание, её партнёром стал Георгий Куница. Минувшим летом спортсмены вступили в брак.