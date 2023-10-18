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Коломенская и Фролов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при среди юниоров

Коломенская и Фролов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при среди юниоров
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На втором этапе Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Омске, завершились соревнования танцевальных дуэтов и спортивных пар в коротких программах.

Ритм-танец выиграли Анна Коломенская и Артём Фролов, лучшими среди спортивных пар были Кира Доможирова и Илья Вегера.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при России. Юниоры. Омск
Танцы на льду. Ритм-танец

1. Анна Коломенская/Артём Фролов (Московская область) – 71,38.
2. Елизавета Малеина/Матвей Самохин (Московская область) – 67,94.
3. Василиса Григорьева/Евгений Артющенко (Москва) – 67,25.

Спортивные пары. Короткая программа

1. Кира Доможирова/Илья Вегера (Пермский край) – 63,39.
2. Варвара Черемных/Даниил Бутенко (Москва) – 61,05.
3. Вероника Меренкова/Даниль Галимов (Краснодарский край) – 59,58.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию – 2023/2024 доступны в Okko.

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