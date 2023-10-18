Туктамышева — о пропуске сезона: вспомнила, как это — быть на гребне славы!

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева отреагировала на новость о том, что она намерена пропустить сезон-2023/2024.

Ранее фигуристка принимала участие в контрольных прокатах сборной России и говорила, что у неё есть проблемы с мотивацией участвовать в соревнованиях. При этом Елизавета востребована в ледовых шоу.

«Сегодня в очередной раз вспомнила, как это — быть на гребне славы! Не ожидала, что буду такой востребованной у журналистов в день, когда даже нет соревнований.

А я тем временем собираюсь в Омск. Скоро увидимся!» — написала Туктамышева в соцсетях.

Фото: Личный архив Елизаветы Туктамышевой

В Омске Туктамышева выступит в показательных выступлениях перед стартом второго этапа Гран-при России, а также будет гостем студии во время трансляции соревнований.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию – 2023/2024 доступны в Okko.