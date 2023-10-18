Рудковская рассказала, чем займётся пропускающая сезон-2023/2024 Туктамышева

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» продюсер Яна Рудковская рассказала, чем будет заниматься 26-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая пропускает сезон-2023/2024.

«Я не поддерживаю высказывания о том, что это конец карьеры Лизы. Она очень долго в строю. Спортсмены — не роботы. На мой взгляд, ей нужно отдохнуть и набраться сил. У всех садится батарейка. Она единственная девушка в мире на сегодняшний момент, которая прыгает в таком возрасте тройной аксель. Это уже легендарная история. Второй такой нет ни в России, ни в мире.

Она не покинула большой спорт. Просто она взяла время. Я уверена, что Лиза не завершила спортивную карьеру, ведь у неё огромный потенциал. И самое главное — опыт. Нужно много сил, чтобы так прыгать и кататься. Надо отдохнуть, а потом фигачить и фигачить. Думаю, что это всего лишь пауза. Лиза поддерживает постоянно форму. Она как раз тот человек, который держала и будет держать себя в хорошей форме.

Такие долгожители есть только у Мишина. Больше у меня примеров нет. Лично я очень уважаю Лизу. Я считаю Елизавету великой спортсменкой, она прыгала играючи тройной аксель на уровне Сони Муравьёвой, а ещё и обыгрывала её. Это при том, что Соне было 16 на тот момент. Спортсменок такого уровня, как Лиза, нужно уважать и принимать любые их решения.

Сейчас Лиза будет кататься в четырёх наших шоу. Буквально через неделю мы уезжаем в тур: Саратов, Пенза, Самара. Потом у неё будет прекрасное выступление у Евгения в Санкт-Петербурге. Я желаю ей вернуться в спорт. Я в неё верю. Всё зависит только от неё и от её мотивации и здоровья», — приводит слова Рудковской «Советский спорт».