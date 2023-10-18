«Судьи сказали, что платье слишком «голое». Куница — о причинах замены костюма Косторной

Фигурист Георгий Куница, который с сезона-2023/2024 выступает в парном катании в дуэте со своей женой чемпионкой Европы – 2020 среди женщин Алёной Косторной, рассказал, почему после контрольных прокатов партнёрше пришлось сменить корсетное платье, которое произвело фурор.

«Жалко менять, но что поделаешь? Судьи сказали, что, по их мнению, платье слишком «голое». В итоге цвет у платья остался прежним, но немного изменилась концепция. Появилась зелёная сетка.

Большая ли проблема переделать уже готовый костюм? Не слишком. Технически это несложно, просто накануне выступлений дизайнеры часто бывают сильно загружены.

Что важно в костюме партнёрши для меня? Платье прежде всего должно быть удобным в работе. В смысле швов, ткани, отделки. Поэтому в процессе примерок я периодически кручу Алёну, подбрасываю, ловлю. Очень важно, чтобы ткань не скользила под руками. Мелкие стразики в этом плане могут обеспечивать дополнительное удобство, но нужно очень чётко чувствовать грань допустимого, чтобы не оказаться после какой-нибудь поддержки или подкрутки с расцарапанным лицом. Нельзя использовать плоские стразы, которые выглядят как осколки зеркала, — это может быть просто опасно», — приводит слова Куницы RT.