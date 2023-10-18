Куница оценил перспективы его пары с Косторной на этапе Гран-при России в Омске

Фигурист Георгий Куница, который с сезона-2023/2024 выступает в парном катании в дуэте со своей женой чемпионкой Европы – 2020 среди женщин Алёной Косторной, оценил перспективы выступления на втором этапе Гран-при России, который пройдёт 21–22 октября в Омске.

«Как велико, по моим ощущениям, расстояние, отделяющее нас с Алёной от лидеров? Это не я должен оценивать. Сейчас вот выйдем на старт в Омске — и всё сразу станет понятно.

В плане занятых мест конкретной задачи у нас нет, да и быть не может, поскольку достаточно сильны все соперники, а не только Настя Мишина с Александром Галлямовым, которые на этом этапе однозначные фавориты.

Говорите, что нам достался очень непростой старт в плане конкуренции? Для нас это даже хорошо. Когда катаешься с лучшими, за ними невольно тянешься. Это совершенно иначе мотивирует. Как и постоянные тренировки с теми, кто сильнее тебя», — приводит слова Куницы RT.