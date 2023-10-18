Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Куница оценил перспективы его пары с Косторной на этапе Гран-при России в Омске

Куница оценил перспективы его пары с Косторной на этапе Гран-при России в Омске
Аудио-версия:
Комментарии

Фигурист Георгий Куница, который с сезона-2023/2024 выступает в парном катании в дуэте со своей женой чемпионкой Европы – 2020 среди женщин Алёной Косторной, оценил перспективы выступления на втором этапе Гран-при России, который пройдёт 21–22 октября в Омске.

«Как велико, по моим ощущениям, расстояние, отделяющее нас с Алёной от лидеров? Это не я должен оценивать. Сейчас вот выйдем на старт в Омске — и всё сразу станет понятно.

В плане занятых мест конкретной задачи у нас нет, да и быть не может, поскольку достаточно сильны все соперники, а не только Настя Мишина с Александром Галлямовым, которые на этом этапе однозначные фавориты.

Говорите, что нам достался очень непростой старт в плане конкуренции? Для нас это даже хорошо. Когда катаешься с лучшими, за ними невольно тянешься. Это совершенно иначе мотивирует. Как и постоянные тренировки с теми, кто сильнее тебя», — приводит слова Куницы RT.

Материалы по теме
Битва учениц Тутберидзе и Плющенко, испытание для Косторной. Всё о Гран-при в Омске
Битва учениц Тутберидзе и Плющенко, испытание для Косторной. Всё о Гран-при в Омске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android