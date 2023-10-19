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Илья Авербух объяснил, почему телепроект «Ледниковый период» поставлен на паузу

Илья Авербух объяснил, почему телепроект «Ледниковый период» поставлен на паузу
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Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух объяснил, почему Константин Эрнст и дирекция Первого канала решили поставить на паузу телепроект «Ледниковый период».

«У «Ледникового периода» и его производных прошло 16 потрясающих сезонов, за что большое спасибо Константину Эрнсту. За всю историю проекта это не первый раз, когда его ставят на паузу, поскольку он требует много сил и внимания. Сейчас в России проходит множество внутренних соревнований (этапы Гран-при России, чемпионат страны, турнир по прыжкам, соревнования по шоу-программам. — Прим. «Чемпионата»). Важнее показывать эти турниры, чтобы каждый этап Гран-при становился настоящим событием для зрителей.

Когда несправедливое отстранение наших фигуристов от международных турниров закончится, возможно, «Ледниковый период» снова вернётся, но в любом случае все решения принимаются руководством Первого канала и Константином Эрнстом лично. Если поступит предложение возобновить этот проект, мы с радостью его примем», — приводит слова Авербуха «Газета.Ru».

Также Авербух сообщил, что в 2023 году на Первом канале будет показано гала-шоу к его 50-летию, которое состоится 17 декабря в Москве на «ВТБ Арене».

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