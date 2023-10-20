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Коган: Омск является одним из кандидатов на проведение ЧР по фигурному катанию

Коган: Омск является одним из кандидатов на проведение ЧР по фигурному катанию
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Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что Омск может принять чемпионат России по фигурному катанию, потому что качество местной арены лучше, чем у многих ледовых дворцов мира.

«Очень мало ледовых дворцов в мире могут сравниться по качеству и уюту с этой ареной. Благодарны руководству за то, что они делают для развития фигурного катания в регионе. Я привык отвечать за свои слова и не очень люблю давать пустые обещания. Омск является одним из кандидатов на проведение чемпионата России. Много заинтересованных в этом регионов, будем искать удобный формат проведения», — приводит слова Когана ТАСС.

Напомним, 21 и 22 октября в Омске пройдёт второй этап Гран-при России по фигурному катанию.

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