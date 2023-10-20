Коган заявил, что отстранение россиян снизило конкуренцию в мировом фигурном катании

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что отстранение российских спортсменов от международных турниров снизило конкуренцию в мировом фигурном катании.

«То, что наши спортсмены не участвуют в международных соревнованиях, не является плюсом ни для нас, ни для других. Конкуренция снизилась, это все отмечают.

Мы создаём условия для прогресса, 89 спортивных соревнований, не считая массовых. У нас увеличивается число мастеров спорта. Во главу угла мы поставили техническую составляющую. Мы хотим, чтобы в любой момент наши фигуристы могли показать высокий уровень», — приводит слова Когана ТАСС.

Напомним, в начале октября конгресс ISU оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований.