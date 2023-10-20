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Коган заявил, что отстранение россиян снизило конкуренцию в мировом фигурном катании

Коган заявил, что отстранение россиян снизило конкуренцию в мировом фигурном катании
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Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что отстранение российских спортсменов от международных турниров снизило конкуренцию в мировом фигурном катании.

«То, что наши спортсмены не участвуют в международных соревнованиях, не является плюсом ни для нас, ни для других. Конкуренция снизилась, это все отмечают.

Мы создаём условия для прогресса, 89 спортивных соревнований, не считая массовых. У нас увеличивается число мастеров спорта. Во главу угла мы поставили техническую составляющую. Мы хотим, чтобы в любой момент наши фигуристы могли показать высокий уровень», — приводит слова Когана ТАСС.

Напомним, в начале октября конгресс ISU оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований.

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